Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ersan Adem Gülüm'ün, Avustralya Ligi takımlarından Western United ile resmi sözleşme imzaladığı açıklandı.

Futbola doğduğu ülke olan Avustralya'nın Hume City takımında başlayan Ersan, 2006 yılında Manisaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlamıştı.2010 yılında Adanaspor2dan Beşiktaş'a kiralanan Ersan Adem Gülüm'ün performansı sonrası Siyah-Beyazlılar bonservisini almış ve 2016 yılına kadar takımda kalmıştı. Daha sonra ise Çin'e transfer olmuştu.

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