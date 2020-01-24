Ersan Gülüm Antalyaspor'la anlaştı
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm, Süper Lig'e geri döndü. Antalyaspor'la anlaşan oyuncu birkaç gün içerisinde resmi imzayı atacak. Avustralya Milli Takımı'nda da oynayan Ersan, ülkenin takımlarından Western United'ta forma giyiyordu.
Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay 32 yaşındaki savunma oyuncusu Ersan Adem Gülüm ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.
Ersan Gülüm son olarak Temmuz 2019'da Western United'la anlaşmıştı. 22 Ocak itibarıyla United'la sözleşmesini fesheden Ersan, Antalyaspor'a dönecek.
Ersan 2010 yılında kiralık, 2011'de ise bonservisiyle geldiği Beşiktaş'ta 5 sezon oynamıştı.
Daha sonra Çin'in Hebei China Fortuna takımına 7 milyon euro bonservisle giden stoper, kariyerine Avustralya'da devam ediyordu.