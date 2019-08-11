Ersay Üner: Çok uzun süredir rüya görmüyorum

Kendinizi acımasızca eleştirin...

Daha çok çalış, az çalışıyorsun Ersay!”

10 yıl önceniz ve bugününüz arasındaki en belirgin fark nedir?

Bence en belirgin fark müziğim ve yaptığım farklı şeyler. ◊ Çocukluk hayallerinizden biri neydi? Müzisyen olmaktı ve oldum.

SEZEN AKSU BENDE ŞEFKAT UYANDIRIYOR

Bir müzik aleti olsanız hangisi olurdunuz?

Arp olurdum.

Türk star’ları arasında sizde en çok şefkat uyandıran isim?

Sezen Aksu.

İnsanlara güncelleme gelse isteyeceğiniz ilk özellik ne olurdu?

İlk versiyonlarına geri döndürmek isterdim.

“Seni seviyorum”a verilebilecek en kötü cevap nedir?

Seni sevmiyorum.

En son ne zaman ağladınız?

İki hafta oldu, bir filmde ağlamıştım.

Buradan birine seslenecek olsanız, kime ne derdiniz?

“Garson bir çay lütfen.”

Bir yetişkin olarak yaptığınız çocuksu şeyler?

Bir sürü var, çoook.

Kazandığınız ilk parayla ne aldınız?

Müzik aleti, klavye aldım.

En sevmediğiniz kelime hangisi?

“Aynen.”

Hayatınız bir film olsa hangi oyuncunun sizi oynamasını isterdiniz?

Gary Oldman.

Bu gece rüyanızda kimi ya da ne görmek isterdiniz?

Ben çok uzun süredir rüya görmüyorum.

Tüm arkadaşlarınızın sizinle ilgili ortak bir görüşü var mı?

“Ersay bir dur.”

100 yıl sonra uyandınız Google’da ilk neyi aratırdınız?

Yeni müzik ve çıkan yeni şarkılar...

Doğadaki bir şeyi şişeleyebilseydiniz, o ne olurdu?

Gökyüzünü...

YETİŞKİNLİĞE 13 YAŞINDA ADIM ATTIM

Sizin için lüks nedir?

İşlevselliğin pahalısı.

Bir ayakkabıya en fazla ne kadar verirsiniz?

Hak ettiği kadar.

Size verilebilecek en güzel hediye ne olurdu?

Synthesizer, hoparlör, müzik aleti.

Yetişkinliğe hangi yaşta adım attığınızı düşünüyorsunuz?

13 yaşında.

YALANI ÇOK KOLAY ANLARIM

Seçme şansınız olsa, yarın sabah nerede uyanmak isterdiniz?

Kaş’ta uyansam iyi olurdu.

Evde yangın çıksa ilk kurtaracağınız eşya ne olurdu?

Bulduğum ilk müzik aletini alıp çıkardım.

Bugün son gününüz olsa 24 saatinizi nasıl geçirirdiniz?

Dolu dolu geçirirdim.

Karşınızdakinin yalan söylediğini nasıl anlarsınız?

Çok kolay anlarım.

İsminizi kendinizin koyma şansı olsa ne koyardınız?

Yesay.

Bir insan sizin kalbinizi nasıl çalabilir?

Çalamaz, kazanır.

KENDİMLE SEVGİLİ OLMAZDIM

Kendinizle sevgili olur muydunuz?

Olmazdım.

Sevgilinizle geçirdiğiniz tartışmaların sonucunu genelde kim tatlıya bağlar?

İkimiz de tatlıya bağlarız.

Sevgilinize nasıl seslenirsiniz?

Çeşit çeşit kelimelerle...

Diyelim ki aşkın kanununu yazıyorsunuz, yazacağınız ilk kural ne olurdu?

Olacakları ve olabilecekleri umursama.

Duyduğunuz en güzel aşk tanımı nedir?

Henüz duymadım.

Aşkın dili olsaydı sizin için ne söylerdi?

Şarkı.

Kadın olsanız kendinizin en çok neyinden etkilenirdiniz?

Sabrımdan.

Hiç terk edildiniz mi?

Evet.

Bir sevgi uğruna yaptığınız en büyük fedakarlık neydi?

Söylersem adı fedakarlık olmaz.