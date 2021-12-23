Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtardı, Beşiktaş kazandı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Kaleci Ersin Destanoğlu, kurtardığı penaltıyla galibiyette önemli rol oynadı.
23 Aralık 2021, Perşembe 22:11 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 31'de Cyle Larin ve 60'ta Ghezzal kaydetti. Göztepe'nin golü 3. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.
82'de Valentin Rosier, ikinci sarıdan oyun dışı kaldı.
Göztepe, Soner Aydoğdu ile 41. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Penaltıyı Ersin Destanoğlu kurtardı.