Futbol Ersin Destanoğlu Şampiyonlar Ligi'nin en çok kurtarış yapan kalecisi

Ersin Destanoğlu Şampiyonlar Ligi'nin en çok kurtarış yapan kalecisi

Futbol

Ersin Destanoğlu Şampiyonlar Ligi'nin en çok kurtarış yapan kalecisi

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu kendisi için iyi, Beşiktaş için kötü bir istatistiğe sahip. Ersin, geride kalan 3 haftaya bakıldığında Şampiyonlar Ligi'nin en çok kurtarış yapan kalecisi.

21 Ekim 2021, Perşembe 16:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 3 maçta 10 kurtarış yaptı. Bu istatistikte Sheriff kalecisi Athanasiadis ile zirveyi paylaşan Ersin, dikkatleri üzerine çekti.

İstatistik Ersin için iyi ancak Beşiktaş için kötü. Kalesinde çok gol pozisyonu verdiği anlaşılan Beşiktaş, Devler Ligi'nde henüz puan alamadı.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erman Toroğlu, Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı! '140 akraba çöreklenmiş'