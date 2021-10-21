Ersin Destanoğlu Şampiyonlar Ligi'nin en çok kurtarış yapan kalecisi
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu kendisi için iyi, Beşiktaş için kötü bir istatistiğe sahip. Ersin, geride kalan 3 haftaya bakıldığında Şampiyonlar Ligi'nin en çok kurtarış yapan kalecisi.
21 Ekim 2021, Perşembe 16:06 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 3 maçta 10 kurtarış yaptı. Bu istatistikte Sheriff kalecisi Athanasiadis ile zirveyi paylaşan Ersin, dikkatleri üzerine çekti.
İstatistik Ersin için iyi ancak Beşiktaş için kötü. Kalesinde çok gol pozisyonu verdiği anlaşılan Beşiktaş, Devler Ligi'nde henüz puan alamadı.
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