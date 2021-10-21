Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 3 maçta 10 kurtarış yaptı. Bu istatistikte Sheriff kalecisi Athanasiadis ile zirveyi paylaşan Ersin, dikkatleri üzerine çekti.

İstatistik Ersin için iyi ancak Beşiktaş için kötü. Kalesinde çok gol pozisyonu verdiği anlaşılan Beşiktaş, Devler Ligi'nde henüz puan alamadı.