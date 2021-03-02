Ersin Destanoğlu Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak. Genç kalecinin mide ağrıları çektiği öğrenildi.
02 Mart 2021, Salı 17:54 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda midesinde ağrı hisseden kaleci Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran ilk 11'de oynayacak.
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