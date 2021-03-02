Futbol Ersin Destanoğlu Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak

Ersin Destanoğlu Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak

Futbol

Ersin Destanoğlu Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak. Genç kalecinin mide ağrıları çektiği öğrenildi.

02 Mart 2021, Salı 17:54 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda midesinde ağrı hisseden kaleci Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran ilk 11'de oynayacak.

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