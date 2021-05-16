Ersin Destanoğlu zirvede: Hayallerim gerçekleşti

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak kapatan Beşiktaş’ta futbolcular kupayı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın kalecisi Ersin Destanoğlu Göztepe maçının ardından "Çok mutluyuz. Daha erken şampiyon olabilirdik. Altyapıdan gelerek şampiyonluk yaşamak herkese nasip olmaz. İnşallah devamı gelir, hayallerim gerçekleşti" dedi.

Beşiktaş, 3 sezon sonra Süper Lig şampiyon olurken; teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim unvanını ele geçirdi.

OPTA verilerine göre Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen 2000 sonrası doğumlu kaleciler arasında en fazla maçta kalesini gole kapatan isim (13) Ersin Destanoğlu oldu.

Ersin Destanoğlu 1 Ocak 2001 Gaziosmanpaşa, İstanbul doğumlu. Ersin, futbola 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başladı. 1 sezon sonra Beşiktaş altyapı takımına geldi.

2013-2017 yılları arasında Beşiktaş altyapı takımında forma giyen Ersin, 8 Eylül 2017 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2018-19 sezonunda 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde 18 maça çıkan Destanoğlu, Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından Haziran 2020'de takımın birinci kalecisi oldu. Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşısında çıktı.



