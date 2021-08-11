Ersin Düzen TRT ile yollarını ayırdı: Aileme vakit ayıracağım
TRT'de 11 senedir çalışan ve Stadyum programını sunan Ersin Düzen, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. Ersin Düzen, meslektaşı Seyhan Şaşko ile yakın zamanda dünya evine girmişti. Çiftin çocuk beklediği biliniyor.
11 Ağustos 2021, Çarşamba 10:50 Son Güncelleme:
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TRT'den kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Düzen, "11 yıl görev yaptığım Stadyum ve TRT Spor’a, kendi isteğimle devam etmeme kararı aldım. Eşime ve doğacak oğlumuza daha fazla vakit ayırmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. TRT’nin tüm yöneticilerine, spor servisindeki arkadaşlarım ve yorumcularımıza şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.
Ünlü spikerin bir süre herhangi bir yerde çalışmayacağı ve çiçeği burnunda bir baba olarak ailesine zaman ayıracağı tahmin ediliyor.
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