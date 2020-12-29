Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko aşk yaşıyor!

Snob Magazin’in haberine göre Ersin Düzen, “Evet doğru” diyerek ilişkiyi itiraf etti. İkilinin 1 yıldır birlikte olduğu ve son olarak Viyana’da tatil yaptıkları konuşuluyor.

Tuncay Şanlı ve Seyhan Şaşko evliliğin eşiğinden dönmüştü.



