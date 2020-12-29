Magazin Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko aşk yaşıyor!

Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko aşk yaşıyor!

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Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko aşk yaşıyor!

Ersin Düzen’in, sunucusu ve yapımcısı olduğu “Stadyum” programında yorumcu olarak yer alan Tuncay Şanlı’nın eski aşkı Seyhan Şaşko ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

29 Aralık 2020, Salı 08:23 Son Güncelleme:
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Snob Magazin’in haberine göre Ersin Düzen, “Evet doğru” diyerek ilişkiyi itiraf etti. İkilinin 1 yıldır birlikte olduğu ve son olarak Viyana’da tatil yaptıkları konuşuluyor.

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Tuncay Şanlı ve Seyhan Şaşko evliliğin eşiğinden dönmüştü.

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