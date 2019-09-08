Acun Ilıcalı Survivor 2020’nin hazırlıklarını başladı. Survivor 2020’de ünlüler takımında yarışacak ilk isim Ersin Korkut oldu. Survivor yakından takip eden izleyenler de Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut kaç yaşında ve nereli? sorularını aratıyor. İşte Ersin Korkut’un biyografisi…

ERSİN KORKUT KİMDİR?

8 Kasım 1977'de Hakkari'de doğdu. Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını attı. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalıştı.

Ersin Korkut’un kuzeni Yılmaz Erdoğan, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanında çalışması için çağırmış ve Ersin Korkut’un oyunculuk kariyeri böylelikle başlamış oldu. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyuncu olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte cips reklamlarında rol aldı. Canlandırdığı rollerde kendine has tavrı ve şivesi, rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile kısa zamanda sevildi. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni topladı.

FİLMOGRAFİ

Bir Demet Tiyatro

Organize İşler: 2005 (Film)

Kutsal Damacana: 2007 (Film)

Neşeli Hayat: 2009 (Film)

Çok Filim Hareketler Bunlar: 2009 (Film)

Çok Güzel Hareketler Bunlar: Mayıs 2008 (Kanal D) Ersin rolünde

Kutsal Damacana: Dracoola: 2011 (Film)

Patron Mutlu Son İstiyor: 2014 (Film)

Bana Bir Şeyler Oluyor: 2003

İçimdeki Ses: 2015 (Film) Yılmaz rolünde

Ekşi Elmalar: 2016

Kolonya Cumhuriyeti: 2017

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı: 2019 (Film) Ersin

OYNADIĞI DİZİLER

Çocuklar Duymasın 2010 (Dizi) Atv

Galip Derviş 2013-2014 (Dizi) Kanal D

Bana Baba Dedi 2015 (Dizi) TV8

Geldim Gördüm Güldüm 2016 Show TV



