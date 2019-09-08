Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut kaç yaşında ve nereli?
Acun Ilıcalı Survivor 2020’nin ünlüler takımında yarışacak olan ilk ismi açıkladı. Tiyatro sanatçısı Ersin Korkut Survivor 2020 ünlüler takımında yarışacak. Peki, Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Ersin Korkut hakkında merak edilenler…
Acun Ilıcalı Survivor 2020’nin hazırlıklarını başladı. Survivor 2020’de ünlüler takımında yarışacak ilk isim Ersin Korkut oldu. Survivor yakından takip eden izleyenler de Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut kaç yaşında ve nereli? sorularını aratıyor. İşte Ersin Korkut’un biyografisi…
ERSİN KORKUT KİMDİR?
8 Kasım 1977'de Hakkari'de doğdu. Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını attı. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalıştı.
Ersin Korkut’un kuzeni Yılmaz Erdoğan, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanında çalışması için çağırmış ve Ersin Korkut’un oyunculuk kariyeri böylelikle başlamış oldu. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyuncu olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte cips reklamlarında rol aldı. Canlandırdığı rollerde kendine has tavrı ve şivesi, rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile kısa zamanda sevildi. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni topladı.
FİLMOGRAFİ
Bir Demet Tiyatro
Organize İşler: 2005 (Film)
Kutsal Damacana: 2007 (Film)
Neşeli Hayat: 2009 (Film)
Çok Filim Hareketler Bunlar: 2009 (Film)
Çok Güzel Hareketler Bunlar: Mayıs 2008 (Kanal D) Ersin rolünde
Kutsal Damacana: Dracoola: 2011 (Film)
Patron Mutlu Son İstiyor: 2014 (Film)
Bana Bir Şeyler Oluyor: 2003
İçimdeki Ses: 2015 (Film) Yılmaz rolünde
Ekşi Elmalar: 2016
Kolonya Cumhuriyeti: 2017
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı: 2019 (Film) Ersin
OYNADIĞI DİZİLER
Çocuklar Duymasın 2010 (Dizi) Atv
Galip Derviş 2013-2014 (Dizi) Kanal D
Bana Baba Dedi 2015 (Dizi) TV8
Geldim Gördüm Güldüm 2016 Show TV