Ersin Kokrut'un 12 yaşında pekingese cinsi 'Mess' isimli çok sevdiği bir köpeği vardı. Survivor'a katılırken Mess'e iyi bakın diyen Ersin, yarışmada da sıklıkla köpeğini ne kadar sevdiğinden bahsediyordu. Acun Ilıcalı, Ersin'in sevgisini görüp Mess'i adaya getireceğini söylemişti. Ancak ne yazık ki Mess hayatını kaybetti. Oyuncuya köpeğinin öldüğünü yarışma süresince kimse söyleyemedi.





Survivor 2020'ye futbol oyununda yaşadığı sakatlık nedeniyle veda eden Ersin Korkut köpeği Mess’in ölümünü öğrendi. Korkut sevenlerine teşekkür etti: Böyle bir sevgi görmek insanın acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız.



