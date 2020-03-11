Survivor'da dün akşam yayınlanan eleme konseyinde oldukça üzücü anlar yaşandı. Survivor izleyenler ve Ersin Kokrut'u yakından takip edenler iyi bilir ki oyuncunun 12 yaşında pekingese cinsi 'Mess' isimli çok sevdiği bir köpeği var. Survivor'a katılırken Mess'e iyi bakın diyen Ersin, yarışmada da sıklıkla köpeğini ne kadar sevdiğinden bahsediyordu.

Bu haberi Ersin'e kimse veremedi

Acun Ilıcalı, Ersin'in sevgisini görüp Mess'i adaya getireceğini söylemişti. Ancak ne yazık ki Mess hayatını kaybetti. Dün akşam yayınlanan konseyde bu haberi Ersin'e hiç kimse veremedi.

İletişim oyununu en çok da köpeği Mess'i göreceği için isteyen Ersin Korkut, köpeğini göremediği için üzüldüğünü söylemişti.