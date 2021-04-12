Magazin Ersin Korkut'tan Survivor All Star açıklaması

Ersin Korkut'tan Survivor All Star açıklaması

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Ersin Korkut'tan Survivor All Star açıklaması

Survivor 2020 kadrosunda yer alan Ersin Korkut, All Star için yeşil ışık yaktı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 10:24 Son Güncelleme:
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‘’Hayatın Rengi’’ programına aynı dönem yarıştığı Yunus Emre Özden ile birlikte konuk olan Ersin Korkut Survivor açıklamalarıyla dikkat çekti.

'İLK ÜÇE KESİN KALIRDIM'

"Sakatlanıp Survivor’dan ayrılmasam finalde ilk 3’e kesin kalırdım" diyen Korkut açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"SMS oylarıyla da şampiyon olurdum. Çünkü izleyici beni seviyor. Survivor dünyanın en zor ama en güzel yarışması. Acun ‘Survivor All Star’ yaparsa kesin katılır bu kez şampiyon olurum."
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