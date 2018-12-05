Ersun Yanal 6 aylık teklifi kabul etmedi

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli camianın büyük bölümünün takımın başında görmek istediği Ersun Yanal'la bir görüşme daha gerçekleştirildi.

Ersun Yanal, oğlunun sahip olduğu beyaz araçla Beşiktaş'ta bir plazaya geldi. İkinci Başkan Semih Özsoy'un ofisinin olduğu plazada Ersun Yanal'la görüşmeler gerçekleşti.

Görüşmenin detaylarıyla ilgili kesinleşen bir bilgi ise henüz yok.

ERSUN YANAL 6 AYLIK SÜREYİ AZ BULDU

Yanal-Özsoy görüşmesinin detayları netleşti. Skorer'in edindiği bilgiye göre; sözleşme süresini az bulan Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin 6 aylık önerisini kabul etmedi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'den daha uzun süreli bir sözleşme teklifi bekleyen Ersun Yanal ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Yanal'a daha uzun vadeli bir sözleşmenin önerilmesi halinde anlaşma sağlanabileceği düşünülüyor.

Öte yandan tüm bu gelişmelerin ardından Semih Özsoy da, başkan Ali Koç'la bir araya gelecek ve Yanal'ın talebiyle ilgili son değerlendirmeleri yapacak.

Skorer