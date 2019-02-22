Ersun Yanal: Basit hatalar yaptık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, kendilerinden iyi olmayan bir takıma yenildikleri için üzgün olduklarını getirdi. "Kontrolümüzde olan ve kendi hatalarımızla elendiğimiz bir maç oldu." diyen Ersun Yanal, şunları kaydetti:

"KİMİN YAPTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

"Maçın başında çalıştığımız yerden gol yedik. Bu gol maçı eşitledi. Bir süre bocaladık ama toparladık. İlk yarıda sonucu aldık. Rakibin direncini de kırdık ama çıkarken top kaybı, bu bizi üzdü. Kimin yaptığı önemli değil. Doğru yoldayız ama sonuç alamıyoruz. Şimdi önümüzde ligimiz var ve ona dönmek zorundayız. Bu basit hataları tekrarlamamak ve artık ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Maalesef oyunu kontrol ederken yediğimiz üçüncü gol sonunda elenmiş olduk."