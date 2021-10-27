Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın Ersun Yanal'a teklif götürdüğü iddia edildi. Ersun Yanal'ın teklifi reddettiği belirtilirken İstanbul ekibinde yeni teknik direktörün en geç birkaç gün içinde belli olacağı kaydedildi. Kasımpaşa'nın ismi eski hocaları Şenol Can'la anılmış ancak kulüp başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz söz konusu haberleri yalanlamıştı.

Kasımpaşa'da tekrar CEO görevine getirilen Serkan Reçber, teknik direktör arayışlarında Guti, Ersun Yanal, İrfan Buz ve Mehmet Altıparmak gibi isimleri hedefine aldı.