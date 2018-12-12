Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nu istiyor

Fenerbahçe ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Ersun Yanal yönetimden 4 transfer istedi

12 Aralık 2018, Çarşamba 18:48 Son Güncelleme:
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Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nu istiyor

Fenerbahçe'nin ligdeki kötü gidişi sürerken, Sarı-Lacivertililer'de Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe ile anlaşması halinde yönetimden 4 futbolcu transferi talep etti.

Ersun Yanal'ın Başakşehir formasını giyen Emre Belözoğlu'nu istediği ve "6 ay futbol oynasın, yeni sezonda ekibimde yer alsın" dediği belirlendi.

GOL ATAN KANAT İSTİYOR

Yanal'ın ayrıca hücum gücü yüksek bir bek, hareketli bir santrfor ve skora katkı yapan kanat oyuncusu alınmasını talep ettiği öğrenildi. Ayrıca Tolgay Arslan ismi de gündeme geldi. Başarılı hoca, kadro dışı bırakılan Dirar, Volkan Demirel, Aatif ve Ozan Tufan için de "Hemen affedilsin" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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