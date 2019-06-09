2013-2014 sezonunda Nisan ayında Fenerbahçe’yi şampiyon yapan Ersun Yanal için bu yıl da hedef aynı... Sarı-Lacivertli camiaya özlenen şampiyonluğu getirmek isteyen Yanal, her detayı hesaplıyor. Çok zorlu geçecek yarışta, sadece kaliteli yabancı transferlerinin şampiyonluk için yeterli olmayacağını düşünen tecrübeli hoca, motivasyon unsuruna da çok önem veriyor.

2014 ruhunu yakalamak isteyen Yanal, o yılki şampiyonlukta büyük rol oynayan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Mehmet Topal’ın yine takımda yer alması gerektiği görüşünde. 2’si haber bekliyor Bu fikrini daha önce yönetime ileten Yanal, bu üçlünün takıma ağabeylik yapacağını ve sezon boyunca konsantrasyonu hep üst seviyede tutacağını düşünüyor.

İMZAYA HAZIRLAR

Mehmet Topal’ın hali hazırda 1 yıllık daha kontratı bulunurken, kaptan Volkan Demirel ve Başakşehir’le sözleşmesi biten Emre imza atmaya hazır. Bu ikili Fenerbahçe Yönetimi’nden haber bekliyor. (Fanatik)