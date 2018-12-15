Fenerbahçe ile Ersun Yanal arasında yapılan görüşmelerde para konusu neredeyse hiç gündeme gelmedi. Taraflar beklentilerini anlattı, takımın nasıl düzlüğe çıkacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu. “Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır” diyen Ersun Yanal, yönetimin şartlarını kabul etti. Ancak 6 aylık kontrat teklifine karşılık sözleşmesinin en az 1.5 yıllık olmasını istedi.

"KESİNLİKLE OLMAZ"

Taraflar arasındaki bu anlaşmazlık dışarı da sızdı. Konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Yönetim sonunda bu talebe, “Tamam” dedi. Ancak Sarı- Lacivertliler, sözleşmeye özel bir madde eklemek istedi. Buna göre, şu anda 17. sırada bulunan Fenerbahçe, sezonu ilk 9 sıranın dışında tamamlaması halinde yönetimin kontratı fesh etme hakkı olacaktı. Ersun Yanal buna kesin bir şekilde karşı çıktı.

YÖNETİM ÇARK ETTİ

Bu olay sonrası görüşmeler kısa süreliğine tıkandı. Ancak Akhisar yenilgisinin ardından yönetim özel madde ısrarından vazgeçti. Önceki gün Phillip Cocu’yla yaşanan sorun hızla çözülüp, sözleşmesi fesh edildi. Dün de Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlandığı resmen açıklandı.