Süper Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve şu anda puan durumunda 17. sırada yer alan Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri iyice yükselemeye başladı. Son olarak Akhisarspor'a 3-0 yenilen Sarı Kanarya'da taraftarlar başarılı teknik direktörün bir an evvle kulübün başına geçmesini isterken basına da görüşmelerin başladığı yansıdı.

ERSUN YANAL FENERBAHÇE'YE GELDİ Mİ?

Fenerbahçe'de Ersun Yanal için kesin ve resmi adım net olarak atılıyor. Yönetimin yaptığı toplantıda Ersun Yanal isminde anlaşmaya varıldı.

Ersun Yanal ile resmi anlaşma bugün ya da yarın yapılacak ve sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Ersun Yanal olacağı da resmen açıklanacak. Yanal ile masada bir problem yaşamayacaklarını düşünen Sarı-Lacivertliler en kötü Erzurum maçında Yanal’ın takımın başında olmasını bekliyor.

Sarı lacivertliler devre arası için takıma 1’den fazla takviye yapmayı planlıyorlar. Dün başkan Ali Koç, Comolli ile bir toplantı yaparak transferler için onay verdi.

Comolli, Slimani’yi devre arasında göndererek başka bir forvet alabilir. Ayrıca orta alana ve kanatlara da bir takviye yapılması söz konusu.

Ali Koç, Semih Özsoy ve Ersun Yanal dün gece buluştular. Görüşmede uzlaşmaya varıldı. Tecrübeli hocaya kısa sürede imza attırılacak. Hocanın Trnava maçına yetişmesi zor görülüyor. Ancak, Erzurumspor maçında takımın başında sahada olacak.

"Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır!"

Teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde, Fenerbahçe Kulübü ile görüştüklerini açıklamış ve "Fenerbahçe söz konusuysa diğer bütün ayrıntılar teferruattır." demişti.