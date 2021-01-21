Futbol Ersun Yanal istifa etmekten son anda caydırıldı

Ersun Yanal istifa etmekten son anda caydırıldı

Futbol

Ersun Yanal istifa etmekten son anda caydırıldı

Antalyaspor'da başkan Ali Şafak Öztürük'ün istifası Ersun Yanal'ı fena şekilde boşluğa düşürdü. Öztürk ailesinin projesi kapsamında takımın başına geçen Yanal, Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından kendi istifasını da vermeye kararlıydı ancak son anda vazgeçirildi. Yanal, Hatayspor karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetten sonra da istifaya çok yaklaşmıştı.

21 Ocak 2021, Perşembe 14:02 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 2 ay önce göreve gelen Ersun Yanal da istifanın ardından ayrılma kararı alırken, Öztürk'ün devreye girerek deneyimli teknik adamı istifasından vazgeçirildi

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Antalyaspor’da Başkan Ali Şafak Öztürk’ün ayrılmasının ardından gözler Ersun Yanal’ın kararına çevrilirken, deneyimli teknik adam istifasını vermek istediğini yönetim kuruluna iletti.

Öztürk ailesinin ortaya koyduğu proje kapsamında göreve geldiğini ve bu sebeple ayrılabileceğini bildiren Yanal’ı, bu kararından Ali Şafak Öztürk’ün vazgeçirdiği öğrenildi. Kırmızı-Beyazlılarda yeni yönetimin belirlenmesine kadar görevde kalacağını bildiren Yanal, daha sonra yapılacak görüşmelerle birlikte yol haritasını çizecek.

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