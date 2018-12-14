Ersun Yanal nereli, kaç yaşında? Başarıları...
Süper Lig'de başarısız sonuçlar elde eden ve puan durumunda son sıralarda bulunan Fenerbahçe'de uzun zamandır Ersun Yanal sesleri yükseliyordu. Sarı-Lacivertli kulüp bugün resmi sitesinden yaptığı duyuru ile Ersun Yanal'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Peki Ersun Yanal hakkındaki detaylar neler?
Teknik Direktör Ersun Yanal bir kez daha Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Başarısız sonuçlar elde eden ve uzun zamandır teknik direktör arayışı içerisinde olan Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal'a 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. Bu gelişmenin ardından ünlü teknik direktör hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı.
ERSUN YANAL KİMDİR?
Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde dünyaya geldi.
3 yaşındayken ailesiyle birlikte Sarayköy'e yerleşen Ersun Yanal, ortaokuldaki eğitimini tamamladıktan sonra 1974 senesinde Denizli Endüstri Meslek Lisesi'nin Elektrik Bölümü'nde okumaya başladı.
Lise mezuniyetinin ardından Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okumaya başlayan Yanal, burada 'Spor Yönetimi' üzerine eğitim gördü.
Bir dönem amatör kulüplerde futbol oyanayan Yanal, Sarayköyspor, Nazillispor ve Aydınspor gibi takımlarda top koşturdu.
Teknik direktörlük kariyerine ise 1990 senesinde, o dönem 3. ligde oynayan Sarayköyspor'da başladı.
Kariyerindeki dönüm noktası ise 1996 senesinde Denizlispor teknik direktörlüğüne gelişi oldu.
Profesyonel teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar sırasıyla;
1996 : Denizlispor
1997-98: Yeni Salihlispor
1998-00: Denizlispor
2000-02: MKE Ankaragücü
2002-04: Gençlerbirliği- 2003 ve 2004 senelerinde olmak üzere Türkiye Kupası İkinciliği
2004-05: Türkiye
2005-07: Manisaspor
2007-09: Trabzonspor
2012-13: Eskişehirspor
2013-14: Fenerbahçe - Süper Lig Şampiyonluğu
2014-15: Trabzonspor
2016- 17: Trabzonspor