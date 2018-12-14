Ersun Yanal, Şükrü Saraçoğlu'nda!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin çimlerine ayak bastı
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Ersun Yanal'ın Yönetim Kurulu Üyeleri Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve Sportif Direktör Damien Comolli eşliğinde stadı gezdiği belirtildi.
ŞAMPİYONLUK FOTOĞRAFINI DA İNCELEDİ
Ersun Yanal daha sonra soyunma odalarını dolaştı ve stat koridorundaki kendisinin teknik direktörlüğü zamanında kazanılan şampiyonluk fotoğrafını inceledi.