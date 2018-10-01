Ersun Yanal ve Acun Ilıcalı bir arada!

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Cocu topun ağzında.

Fenerbahçe taraftarları, Hollandalı teknik adamın gönderilmesini isterken Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesini savunuyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Ersun Yanal'ın son olarak Acun Ilıcalı ile bir araya gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Ersun Yanal, Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın kafesinde Acun Ilıcalı ile bir araya geldi ve uzun süre sohbet etti.

AÇILIŞ SONRASI DALAMAN'A GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin eski hocası Ersun Yanal'ın Acun Ilıcalı ile buluşma sebebinin mekan açılışı olduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı mekanda sohbet eden başarılı çalıştırıcı açılışın ardından Dalaman'a geri döndüğü öğrenildi. (Futbol Arena)