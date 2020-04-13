Klasspor TV adlı YouTube kanalında Bülent Atlas'ın konuğu olan Ersun Yanal çarpıcı açıklamalar yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren programda öne çıkan anlardan biri Ersun Yanal'ın bir kulüp başkanıyla yaşadığı anısıydı.



