Klasspor TV adlı YouTube kanalında Bülent Atlas'ın konuğu olan Ersun Yanal çarpıcı açıklamalar yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren programda öne çıkan anlardan biri Ersun Yanal'ın bir kulüp başkanıyla yaşadığı anısıydı.
Futbol Ersun Yanal'dan itiraf: Benimle çalışırsanız başınız belaya girer
"Başınıza bela alırsınız"
Ersun Yanal, isim vermeden anlattığı olayda şunları söyledi, "Bir gün çok değer verdiğim bir başkanımızla görüşme yaparken, 'Benimle çalışırsanız sizin başınız belaya girer. Herkes skora odaklanır. Herkes sizi skor almaya zorlar. Ben size sıkıntı yaratırım. Skor isteyecek sizden insanlar." Halbuki biraz geliştirelim, oyuncu bulalım, ülkeye katkıda bulunalım. 100 değil, 10 kazanalım. Eyvallah, skor alalım ama her şey yenmek, yenilmek değil' dedim.
Çünkü benim yönettiğim bütün takımlarda ofansif kriterler ligin hep üst tarafındadır. Gol beceri işi. Şöyle bir bakın. En son çalıştırdığım takımlar da dahil olmak üzere ofansif gücü yüksek takımlardır. Futbolun en iyi tarafı oynamaktır. Futbol seyircisi niye futbola tutkulu olsun? Futbol her zaman yenmek değildir. Keyif aracıdır ama bunu maalesef kaybettik. Biz skorseveriz. Futbolsever olmalıyız"
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