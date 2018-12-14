Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başladı.

Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapacak isimler de belli oldu.

Skorer'in edindiği bilgiye göre Ersun Yanal kendi ekibinden isimlerle yola devam edecek.

Recep Karatepe, Niyazi Eniseler, Volkan Kazak ve bir isim daha Yanal'ın ekibinde olacak.

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