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Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapacak isimler de belli oldu

14 Aralık 2018, Cuma 14:26 Son Güncelleme:
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Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başladı.

Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapacak isimler de belli oldu.

Skorer'in edindiği bilgiye göre Ersun Yanal kendi ekibinden isimlerle yola devam edecek.

Recep Karatepe, Niyazi Eniseler, Volkan Kazak ve bir isim daha Yanal'ın ekibinde olacak.

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