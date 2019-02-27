Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşiktaş maçının devre arasında oyuncularına yaptığı konuşma ortaya çıktı!

ÖNCE MORAL

Başarılı teknik adam, 3-0’lık yenilgiyle ve büyük üzüntüyle odaya giren oyuncularına önce moral aşılayıcı sözler sarf etti.

"FARKLI KAYBETMEKTEN KORKMAYIN"

Ersun Yanal, “Bu oyun asla kabul edilemez, bu Fenerbahçe’nin oyunu olamaz. Kendinize, birbirinize inanmanız gerekiyor. Siz büyük takım oyuncularısınız. Ben size sonuna kadar güveniyorum. Çıkın, topunuzu oynayın. Farklı mağlup olmaktan korkmayın. Sonuç ne olursa olsun ben zaten sorumluluğu üzerime alıyorum. Siz yeter ki gerçek oyununuzu oynayın” ifadelerini kullandı.

"O DA SİZSİNİZ"

Beşiktaş’tan daha kaliteli olduklarını öğrencilerine anlatan Yanal, “Galatasaray maçını çevirdiniz, bu maçı da çevirecek güce sahipsiniz. Türkiye’de bu maçı buradan çevirebilecek bir takım varsa o da sizsiniz” sözleriyle motive etti.

"VALBUENA VE AYEW ÖNE TAŞIYACAK"

Ardından taktik konuşmaya geçti. Deneyimli teknik adam, “Beyler, rakip üzerimize geliyor, top yapamıyoruz. Öne çıkmamız gerekiyor. Kendi sahanıza gömüldünüz. Öne çıkmak gerek. Orta sahayı onlara verdiniz, burayı alabilirsek oyun bize geçer. Valbuena ile Ayew girecek, onlar topu öne taşıyacak. Böylece orta sahadakiler daha rahat oyun kurabilecek” ifadelerini kullandı.

Dedikleri aynen oldu. ‘Bu futbol şampiyon yapar’ devre arası konuşması ve hamleleri işe yarayan Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından tarihi bir geri dönüşe imza atan oyuncularını bu sözlerle kutladı:

Sizlerle gurur duyuyorum. Ancak daha bir şey başarmış değiliz. Daha zor maçlarımız olacak. 2. yarıdaki futbolu bundan sonraki maçlarda oynarsak her takımı yeneriz. Bu futbol önümüzdeki sezon da bizi şampiyonluğa götürür...

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