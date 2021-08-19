Siyaset Ertelenen kabine toplantısı bugün! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Ertelenen kabine toplantısı bugün! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Siyaset

Ertelenen kabine toplantısı bugün! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Yaşanan sel ve yangın felaketleri nedeniyle iki kez ertelenen kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı kritik toplantıdan yeni kısıtlama kararlarının çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar…

19 Ağustos 2021, Perşembe 09:14 Son Güncelleme:
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Yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelenen kabine toplantısı bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Son zamanlarda yaşanan gelişmelerin ele alınacağı toplantının ana gündem maddelerinden biri de koronavirüsle mücadelede çizilecek yol haritası olacak.

MASADAKİ KISITLAMALAR

Delta varyantı ve aşı olmayanların etkisiyle yüksek seyreden vaka sayıları "Yeni kısıtlamalar gelecek mi?" sorusunu akıllara getirirken, kritik toplantıda bu konunun da masaya yatırılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, özellikle kapalı alanlarda; sinema, konser, tiyatro, AVM ve kafe gibi yerlere girişlerde aşı olmayana PCR testi zorunluluğu gelmesi konusunun görüşülmesi bekleniyor.

BAKAN ÖZER İLK KEZ KATILACAK

Toplantıya ilk kez katılacak olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.

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