Yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelenen kabine toplantısı bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Son zamanlarda yaşanan gelişmelerin ele alınacağı toplantının ana gündem maddelerinden biri de koronavirüsle mücadelede çizilecek yol haritası olacak.

MASADAKİ KISITLAMALAR

Delta varyantı ve aşı olmayanların etkisiyle yüksek seyreden vaka sayıları "Yeni kısıtlamalar gelecek mi?" sorusunu akıllara getirirken, kritik toplantıda bu konunun da masaya yatırılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda, özellikle kapalı alanlarda; sinema, konser, tiyatro, AVM ve kafe gibi yerlere girişlerde aşı olmayana PCR testi zorunluluğu gelmesi konusunun görüşülmesi bekleniyor.

BAKAN ÖZER İLK KEZ KATILACAK

Toplantıya ilk kez katılacak olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.