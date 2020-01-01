İstenmeyen gebelikler, korunmasız cinsel ilişki ya da olabilecek kazalardan (prezervatifin yırtılması) sonra çiftler hazır değillerse gebeliğin oluşmasını engelleyebilecek yöntemlere başvurur. Peki, İlişkiden sonra hamileliği engellemenin yolları var mı? İşte istenmeyen gelikler için uygulanan acil kontrasepsiyon yöntemleri hakkında hakkında bilmeniz gereken her şey…

Acil Kontrasepsiyon Nedir?

Korunmasız ve plansız bir cinsel ilişki yaşanmışsa, bir aile planlaması yöntemi doğru kullanılmamışsa (günlük hapı içmeyi unutmak, enjeksiyonu geciktirmek gibi), Kullanılan aile planlaması yöntemi başarısızlığa uğramışsa (kondom yırtılması) gibi durumlarda istenmeyen gebelikten korunmak için acil kontrasepsiyon uygulanır.

Acil kontrasepsiyon yöntemleri nelerdir?

1. Hormonal acil kontrasepsiyon (Ertesi gün hapı), ilk 72 saat içerisinde uygulanmalıdır.

2. İlişki sonrası RIA uygulaması, ilk 5 gün içerisinde uygulanmalıdır.

Gebelikten nasıl korunulur? Ertesi gün hapı hangi durumlarda kullanılır?

1. Hormonal acil kontrasepsiyon, döllenmiş yumurtanın rahim içine yerleşmesini önler. Yumurtlamadan önce kullanıldığında yumurta oluşumunu engeller. Yüzde 75-80 etkilidir.

2. İlişki sonrası RIA uygulaması, döllenmeyi ve döllenmiş yumurtanın rahime yerleşmesini önler. Yüzde 99 etkilidir.

Ertesi gün hapı ve Ria uygulamasının olumlu yönleri nelerdir?

Güvenlidir.

Kullanım süresi kısadır.

Her yaştaki kadınlarda kullanılabilir.

Ucuzdur.

Korunmasız cinsel ilişkiden ya da kontraseptif kullanımı sırasında olabilecek kazalardan sonra, istenmeyen gebeliklerin daha oluşmadan önlenmesi için fırsat yaratır.

Ertesi gün hapı ve Ria uygulamasının olumsuz yönleri nelerdir?

Hormonal acil kontrasepsiyon, Acil olarak, en fazla 3 gün içinde kullanılması gerekir. Tekrar kullanımında kontraseptif etkililiği azalır. Kullanımdan sonra yeni bir korunmasız ilişki ya da kontraseptif yöntem hatası olursa korumaz. Diğer kontraseptif yöntemler kadar etkili değildir, onların yerine kullanılmamalıdır.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (CYBE) korumaz. Bulantı, kusma gibi yan etkileri vardır. İlişki sonrası RİA uygulamasında ise karın ağrısı, vajinal kanama ve lekelenme olabilir.

Ertesi gün hapı ve Ria uygulaması kimler için uygun değildir?

Korumasız cinsel ilişki yaşayanlar için ertesi gün hapı ve Ria uygulaması uygundur. Hormonal acil kontrasepsiyonun gebelerde kullanımı uygun değildir. İlişki sonrası RİA uygulaması, yeni bir eşle korunmasız cinsel ilişkiye giren kadınlar, hiç doğum yapmamış kadınlar, CYBE açısından zaten riskli kadınlar da uygun değildir.

Ria uygulaması ve ertesi gün hapı nasıl kullanılır?

Acil kontrasepsiyon (Ertesi gün hapı ve Ria uygulaması) için bir sağlık kuruluşundan mutlaka danışmanlık alınmalıdır.

1. Hormonal acil kontrasepsiyon (Ertesi gün hapı), ilk 72 saat içerisinde uygulanmalıdır.

İlk dozu almadan 1 saat önce antiemetik alınması ve tok karına alınması bulantı ve kusmayı azaltacaktır.

12 saat sonra doz tekrarlanır.

İlk ya da ikinci dozdan sonraki ilk 2 saatte kusma olursa, doz tekrarlanır.

2. İlişki sonrası RİA uygulaması, ilk 5 gün içerisinde uygulanmalıdır.

Eğitilmiş sağlık personeli tarafından rahim içine yerleştirilir.

Acil kontrasepsiyon uygulanmış kişilerde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kişiye aşağıdaki durumlar oluşursa kliniğe gelmesi söylenmelidir.

Adetinde değişiklik olduğunda

Beklenenden daha az miktarda ya da daha kısa süren adet kanaması (gebelik olasılığı)

4 hafta içinde adet olmazsa (gebelik olasılığı)

Alt karın ya da kasıklarda şiddetli ağrı olursa (ektopik gebelik olasılığı)

CYBE semptomları gelişirse (artan vajinal akıntı, dizüri gibi)





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