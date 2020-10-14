Ertesi gün hapı nedir? Ertesi gün hapının yan etkileri nelerdir?

Ertesi gün hapı bir tür acil doğum kontrol yöntemi olarak bilinir. Korunmasız cinsel ilişkiye giren veya doğum kontrol yöntemi başarısız olan kadınlarda hamileliği önlemek için acil ertesi gün hapı kullanılmaktadır. Ertesi gün hapı birincil doğum kontrol yöntemlerinden biri olarak tercih edilmemelidir.

Ertesi gün hapları korunmasız ilişki yaşadıysanız cinsel saldırıya uğradıysanız ya da doğum kontrol yöntemleriniz başarısız olduysa (prezervatif yırtılması vb.) tercih edilen ikincil doğum kontrol yöntemleri arasında yer almaktadır.

Ertesi gün hapları, implante edilmiş gebeliği sonlandırmaz. Öncelikle yumurtlamayı geciktirir veya yumurtlamayı önlemeye yardımcı olur.

Ertesi gün hapının, aynı zamanda kürtaj hapı olarak da bilinen haplarla aynı olmadığını unutmayın. Bu ilaçlar, döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yapıştığı ve gelişmeye başladığı yerleşik bir gebeliği sonlandırır. Ertesi gün hapları ise gebelik başlamadan evvel, gebeliğin oluşmasına engel olmaktadır.

Ertesi gün hapları korunmasız cinsel ilişkiden sonra gebeliği önlemek için etkili bir seçenektir, ancak diğer doğum kontrol yöntemleri kadar etkili değildir ve rutin kullanım için önerilmez. Ayrıca ertesi gün hapı doğru kullanımda bile başarısız olabilir ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı hiçbir koruma sağlamaz.

Ertesi gün hapı nasıl kullanılır?

Ertesi gün hapını kullanmak için reçete üzerinde yazan talimatları izleyin. Mümkün olan en kısa sürede cinsel ilişkiden en kısa 120 saat içinde ertesi gün hapını kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Ertesi sabah hapını aldıktan sonraki iki saat içinde kusarsanız, başka bir doz almanız gerekip gerekmediğini sağlık uzmanınıza sorun.

Başka bir doğum kontrol yöntemi başlatana kadar seks yapmayın. Ertesi gün hapı hamilelikten kalıcı koruma sağlamaz. Ertesi sabah hapını aldıktan sonraki günler ve haftalarda korunmasız cinsel ilişkiye girerseniz, hamile kalma riskiniz vardır. Doğum kontrolünü kullanmaya başladığınızdan veya kullanmaya devam ettiğinizden emin olun.

Ertesi gün hapını kullanmak adet döneminizi bir haftaya kadar geciktirebilir. Ertesi sabah hapını aldıktan sonraki üç ila dört hafta içinde adet olmazsanız hemen bir hamilelik testi yapın.

Normalde ertesi gün hapını kullandıktan sonra sağlık uzmanınıza başvurmanız gerekmez. Ancak, bir haftadan uzun süren kanamanız veya lekelenmeniz varsa veya ertesi sabah hapını aldıktan üç ila beş hafta sonra şiddetli alt karın ağrınız varsa, doktorunuzla iletişime geçin. Bunlar, bir düşük yaptığını veya döllenmiş yumurtanın uterus dışına, genellikle bir fallop tüpüne (dış gebelik) implante edildiğini gösterebilir.

Ertesi gün hapı herkes için uygun değildir. Aşağıdaki durumlarda ertesi gün hapı almanızı önermiyoruz.

Ertesi gün hapının herhangi bir bileşenine alerjiniz var

Barbitüratlar veya St.John's wort gibi ertesi gün hapının etkinliğini azaltabilecek bazı ilaçlar alıyorsunuz

Fazla kilolu veya obezseniz, ertesi gün hapının, fazla kilolu olmayan kadınlar için olduğu kadar hamileliği önlemede etkili olmayacağına dair bazı göstergeler vardır.

Ayrıca ertesi gün hapını kullanmadan önce hamile olmadığınızdan emin olun. Ertesi gün hapının gelişmekte olan bir bebek üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Emziriyorsanız, ertesi gün hapı tavsiye edilmez.

Ertesi gün hapının yan etkileri nelerdir?

Genellikle sadece birkaç gün süren ertesi gün hapının yan etkileri şunları içerebilir:

1.Mide bulantısı ya da kusma

2.Baş dönmesi

3.Yorgunluk

4.Baş ağrısı

5.Göğüslerde hassasiyet

6.Dönemler arasında kanama veya daha ağır adet kanaması

7.Alt karın ağrısı veya krampları

Çabuk etki etmesi için en kısa sürede alın

Maksimum etkililik için, ertesi gün hapını korunmasız cinsel ilişkiden sonra mümkün olan en kısa sürede ve 120 saat içinde almak gerekir. Adet döngünüz sırasında istediğiniz zaman acil doğum kontrol hapları alabilirsiniz.







