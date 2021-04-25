Magazin Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

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Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Uzun süredir Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı Ertuğ Koruyan 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

25 Nisan 2021, Pazar 18:24 Son Güncelleme:
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76 yaşındaki sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan uzun süredir Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını sürdürüyordu. Koruyan, hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin ölüm nedeniyle alakalı bir bilgi henüz açıklandı.

ERTUĞ KORUYAN KİMDİR?

Uzun yıllardır Bodrum Kızılağaç'ta yaşayan bir zamanların ünlü sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

1946 İstanbul Doğumlu, Serhan Koruyan’la evli ünlü sanatçı mütevazi yaşamıyla çevresinde sevilen biriydi.

Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan ve Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Gülermisin Ağlarmısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı.

Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera kamera karşısına geçen Koruyan Bodrum'da da sanat çalışmalarına destek vermişti.



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