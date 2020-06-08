Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan'a benzeyen büst diken iki müdür için karar
Ordu'da Ertuğrul Gazi anısına dikilen büst, Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan Engin Altan Düzyatan'a benzediği için eleştirilince büst kaldırıldı. Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.
08 Haziran 2020, Pazartesi 11:46 Son Güncelleme:
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Görevden alınan Zabit Yön’ün yerine atama yapılıncaya kadar geçici olarak Basın Daire Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan, Abdullah Özkan’ın yerine Basın Şube Müdürü Cihat Albayrak vekalet edecek.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihine damga vuran isimlerin büstlerini Belediye Meydanı'na koymuş, ancak Ertuğrul Gazi’nin büstünün Diriliş dizisinde oynayan başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzemesi tepkiye sebep olmuştu.