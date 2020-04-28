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Magazin Ertuğrul Özkök Radyo D’ye konuk oluyor

Ertuğrul Özkök Radyo D’ye konuk oluyor

Magazin

Ertuğrul Özkök Radyo D’ye konuk oluyor

30 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00’de Radyo D’ye Ertuğrul Özkök oluyor.

28 Nisan 2020, Salı 14:29 Son Güncelleme:
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Radyo D’nin sevilen programcıları canlı radyo yayınlarının yanı sıra sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla da pekçok ünlü ismi sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor…

Radyo D’ye bu kez Ertuğrul Özkök oluyor. 30 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00’de Adem Metan’ın konuğu olacak olan ünlü gazeteci karantina süreci ve daha fazlası @RadyoD104 instagram hesabında üzerinden kullanıcılar ile paylaşacak. 

Radyo D 104.0 frekansında…


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