Ertuğrul Sağlam'ın yeni durağı belli oldu! 6 aylık anlaşma
2009'da Bursaspor'la şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam son olarak Samsunspor'u çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam bir süredir boştaydı ve yeni durağı İran oldu.
28 Şubat 2022, Pazartesi 14:30 Son Güncelleme:
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Ertuğrul Sağlam ikinci kez İran Ligi ekiplerinden Tractor FC ile anlaştı. Salim Manav'ın haberine göre anlaşma 6 aylık. Sağlam, 2018 yılında da Tractor'u çalıştırmış ve sadece 4 ay kalıp 16 maça çıkmıştı. Sağlam o dönem 0.94 puan ortalaması yakalayabilmişti.
52 yaşındaki teknik adam son olarak TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da çalışmış ve Haziran 2021'de ayrılmıştı.