Ertuğrul Sağlam ikinci kez İran Ligi ekiplerinden Tractor FC ile anlaştı. Salim Manav'ın haberine göre anlaşma 6 aylık. Sağlam, 2018 yılında da Tractor'u çalıştırmış ve sadece 4 ay kalıp 16 maça çıkmıştı. Sağlam o dönem 0.94 puan ortalaması yakalayabilmişti.

52 yaşındaki teknik adam son olarak TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da çalışmış ve Haziran 2021'de ayrılmıştı.