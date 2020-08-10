Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17 sürekli işçi alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17 sürekli işçi alacağını duyurdu. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (d) fıkrası, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı belirtildiği şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır" denildi.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne şahsen veya https://www.iskur.gov.tr/ adresinden yapacak.