Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

Yapılan duyuru ile birlikte başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.

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REKTÖRLÜKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Not-1: 2547 Sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Not-2: İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.