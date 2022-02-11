Türkiye Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

11 Şubat 2022, Cuma 16:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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