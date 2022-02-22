Erzincan buz tuttu! Dondurucu soğuklar...

Erzincan’da soğuk hava etkisini artırdı. Özellikle gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor. Yüksek kesimlerde bulunan akarsular ve çeşmeler ise kısmen dondu. Gece yaşanan soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Araç sürücüleri camlarda ki buzları kazıyarak güne başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Bayburt, Ağrı ve Kars çevrelerin aralıklı kar yağışlı, Erzincan Karla karışık yağmurlu, Iğdır yağmurlu, Ardahan’ın ise çok bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr, güney ve güney batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.









ÇIĞ UYARISI

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İHA







