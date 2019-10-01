Erzincan Film Festivali’nde finalistler belli oldu
Bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. Uluslararası Erzincan kısa Film Festivali’nin finalist filmleri belli oldu.
4-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Erzincan’da düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümüne bütün dünyadan 327 kısa filmin başvurusu alındı. 10 Eylülde sona eren başvuru sürecinden sonra ön jüri filmleri teker teker izledi ve 24 filmin finale kalmasına karar verildi. Şimdiki süreçte finale kalan filmler birbirinden ünlü ve alanlarında uzman kişilerden oluşan ana jüri huzurunda ödül için yarışacaklar. Başkanlığını yönetmen Kutluğ Ataman’ın yaptığı ana jüri şu isimlerden oluşuyor:
Kutluğ Ataman – Yönetmen / Ana jüri başkanı
Tarkan Karlıdağ- Yönetmen
Veli Çelik - Yönetmen
Mahperi Uçar - Yapımcı
Şafak Bakkalbaşıoğlu- Yönetmen
Canan Kaya - Gazeteci
Wilma Elles- Oyuncu
Hakan Kurşun - yönetmen
Cengiz Bozkurt- Oyuncu
Nurdan Sever - Yapımcı
Asuman Dabak - Oyuncu
Nagihan Çakar Bikiç- Yönetmen /Akademisyen
Süleyman Civliz- Yönetmen/ Akademisyen
Heyecanı yarışın sonunda ödül alan filmler 18 Ekimde Erzincan’da gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanarak sahiplerine ulaşacak. Birinci seçilen filme 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL üçüncüye 5000 TL para ödülü ile birlikte 2 adet özel ödül de sahiplerine ulaşacak. Finale kalan filmlerin yönetmenlerinin festival koordinatörlüğünce istenen belgeleri ulaştırmaları gerekiyor.
Daha önce 20 filmin finale kalacağı açıklanan festivalde ön jüri puanlaması sonucu 24 filmin finale kalmasına festival koordinatörlüğünce karar verildi. Finalist filmler ise izleme sırasına göre şöyle sıralanıyor.
Abla
Kenan Diler
Pembe Kimlik
Tolunay Tekmek
FOTOĞRAF
OZAN TAKIŞ
Aylin
Ozan Yoleri
SERVİS
Ramazan Kılıç
Paradoks Bir Koşu
Evrim İnci
Kulak Misafiri
Ahmet Toğaç
Sonsuz
Murat Çetinkaya
Endişeli Bekleyiş
Selahaddin Eyüp Tan
İnanç
M.Sezer Bildiren
Dumandan Hikayeler
Ali Aktemur
Gümüş
Deniz Telek
Hayırlı Bir İş
Deniz Uymaz
Tünel
İsmail Eren Yalçın
Fegere
Cahit Kaya Demir
Kusurlu
Bilen Sevda Könen
Siyah Güneş
Arda Çiltepe
G.K.
İnan Erbil
45 Saniye
Berk Erözer
Diş Ağrısı
Özer Kesemen
Rüyamda Ölü Gördüm
Ece Kınacı
Durakta Üç Kişi
Ensar Kaygusuz
Kuşçu
Celal Yücel Tombul
Kudüs'ün Işıkları
Abdülgafur Şahin