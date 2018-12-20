Erzincan merkezli tarihi eser operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Erzincan merkezli 11 ilde 34 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 12’si emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 13 kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Savcılıkça sorgusu yapılan zanlılardan cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 1 kişi tutuklandı, 10’u sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla, 2’si savcılıkça serbest bırakıldı.

53 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili 6 firari şüpheli aranıyor. Operasyonda ele geçirilen bin 53 tarihi eserin fotoğrafı Erzincan Valiliği tarafından basınla paylaşıldı.

Ele geçirilen eserler arasında bulunan 974 Roma dönemine ait sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 şarap testisi, 45 farklı figürlerde obje, 4 el yazması kitap, 3 el çizimi harita, farklı ebatlarda motif işlemeli tabaklar ile 1 metre yüksekliğinde boş küp dikkati çekti.