Erzincan Polis Okulu'nda silah kazası: 3 yaralı
Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen silah kazasında 3 polis memuru yaralandı.
18 Ocak 2022, Salı 22:39 Son Güncelleme:
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Olay, bugün akşam saatlerinde Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezinde meydana geldi. Polis Eğitim Merkezinde meydana gelen silah kazasında 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından Vali Mehmet Makas ile Emniyet Müdürü Kenan Kurt, hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı.
Hastane ziyareti sonrası kısa bir açıklama yapan Vali Mehmet Makas, olayın silahın kazara patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti. Vali Makas, olayla ilgili araştırmanın başlatıldığını söyledi.
Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA) - İHA
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