Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu Doğu Anadolu bölgesinde meteoroloji yetkilileri yıldırım düşmelerine karşı açık arazide çalışan vatandaşları uyardı. Erzincan’da 10 Haziran - 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında meydana gelen 3 ayrı olayda, yıldırım isabet eden 3 çoban hayatını kaybetti. 10 Haziran tarihinde meydana gelen ilk olayda; Erzincan merkeze bağlı Koçyatağı köyü Çimen Dağı Belli Yaylasında koyun sürüsü otlatan 56 yaşındaki Ali Davut isimli çoban yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

16 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen ikinci olayda ise; Erzincan’ın Tercan ilçesinde koyun sürüsü köye dönünce çobanın yaylada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tercan ilçesine bağlı Kızılca köyü kırsalında meydana gelen olayda Ali Nuri isimli çoban yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan’da 7 Temmuz’da meydana gelen olayda da; Tercan ilçesine bağlı Esenevler köyünde ikamet eden Demir Ali Tekin, hayvanlarını İbrahim Ağan mezrasına otlatmaya götürdü. Tekin burada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

UZMANLAR UYARDI

Türkiye’de son 1 ayda yıldırım çarpması sonucu insanların hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan uzmanlardan uyarı geldi: "Elektromanyetik alan çok arttı, bu gibi olaylarla daha fazla karşılaşacağız."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığının verdiği bilgiye göre, yıldırım ve şimşek olaylarında geçen yılın haziran-temmuz aylarına oranla bu yıl artış yaşandı.



