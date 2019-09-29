Erzincanlı Temel Reis

Erzincanlı Hasan Türkeli de Temel Reis’e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Yanında taşıdığı pipoyla zaman zaman Temel Reis pozu veren Hasan Türkeli görenleri şaşırtıyor. Kendisini Erzincan’ın Temel Reis’i olarak nitelendiren Hasan Türkeli’yle öz çekim yapabilmek için vatandaşlar adeta fırsat kolluyor.

'BEN ÜZÜMLE GÜÇ DEPOLUYORUM'

Temel Reis’in ıspanak yiyerek güç kazandığını ifade eden Türkeli, “Bizim burada da Cimin üzümümüz, siyah üzüm meşhur. Ben de üzümle güç depoluyorum” dedi.

TEMEL REİS ÇİZGİ FİLMİ

Popeye veya Türkçe dublajda bilinen adıyla Temel Reis, Elzie Crisler Segar'ın oluşturduğu dünyaca ünlü, ıspanak yiyerek güçlenen çizgi roman karakteridir. Çizgi filmi ise 1929'da Elzie Crisler Segar tarafından canlandırılmıştır. İlk yıllarda Temel Reis çizgi filmi, siyah-beyaz olarak çıkmıştır. Sonra da her ülkede renkli olarak sunulmuştur.

İHA