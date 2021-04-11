Erzurum-Beşiktaş maçına damga vuran an! Ersin Destanoğlu...
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, BB Erzurumspor maçında yaptığı hatayla gündem oldu. Takımının gol yemesine sebep olan Ersin'e siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada büyük destek verdi.
11 Nisan 2021, Pazar 20:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşırken, siyah-beyazlıların yediği ikinci golde genç kaleci Ersin Destanoğlu büyük bir hata yaptı.
Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta üzerine gelen topu sektiren genç kaleci, topun ağlarla buluşmasını engelleyemedi. Yenen bu golden sonra büyük üzüntü yaşayan Ersin Destanoğlu'na takım arkadaşları Welinton ve Atiba destek verdi.
Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada, genç milli takıma destek veren paylaşımlar yaptılar.
İşte o paylaşımlardan bazıları;