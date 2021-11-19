19 Kasım Cuma günü Erzurum’da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere çevre illerde yaşayanlar da depremle sarsıldı. Peki, Erzurum depreminin büyüklüğü ne kadar? Deprem nere oldu, merkez üssü neresi? İşte AFAD son depremler listesi…

ERZURUM DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

19 Kasım 2021 Cuma günü saat 15.40’ta Erzurum’da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.1 olarak ölçüldü.

Derinliği 5,18 olarak ölçülen depremin merkez üssünün ise Köprüköy ilçesi olduğu aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre, deprem Diyarbakır, Ağrı ve Muş’tan da hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

ERZURUM VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Okay Memiş, TRT Haber’e yaptığı açıklamada "Olumsuz bir durum beklemiyoruz. Panik olmasın vatandaşlarımız. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Bütün muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Jandarmamız ve polisimiz vatandaşlarımızla beraber. İhbar aldığımız birkaç tane köy var. O köylere yönelik olarak jandarmamız ulaşmak üzere. Köyde bir heyelan var. Can kaybına ilişkin herhangi bir şey yok. Vatandaşlarımız lütfen endişe etmesinler." ifadelerini kullandı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"DUVARLAR YIKILMIŞ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, A Haber'e yaptığı açıklamada, "5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaymakam beyle görüştüm henüz bir haber yok. Buradaki evler tek katlı evler. Duvarların yıkıldığını söyledi. AFAD kurtarma ekiplerimizi yola çıkardık. İnşallah acılı bir haber almayız. Bölgede neler yapabiliriz onun hazırlığındayız. Gerekenleri yapacağımızı ifade ederim." dedi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ