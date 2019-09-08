Erzurum için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Erzurum’daki sağanak ve gök gürültülü yağışların gece 23.00’a kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Erzurum’un doğusundaki Karayazı, Köprüköy, Pasinler, Horasan, Narman, Oltu, Olur ve Şenkaya’da kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın görüleceği aktarılan açıklamada, metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği duyuruldu.

Buna göre olası su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ERZURUM (AA)