Erzurum yöresinde adını duyurmuş kete tarifi, günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, en güzel Erzurum kete nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Erzurum kete tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ERZURUM KETE TARİFİ

Erzurum kete malzemeler

Hamur için ;

1 yumurta

2 su bardağı su (oda sıcaklığında)

2 su bardağı sıvı yağ

1 litre süt

1 paket yaş maya

Tuz (2 tatlı kaşığı)

Toz şeker ( 1 tatlı kaşığı)

Aldığı kadar un

Arası için;

1 paket tereyağı (250 gram)

3 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için;

1 yumurta

ERZURUM KETE YAPILIŞI

Öncelikle hamur için maya ile birlikte sıvı malzemeleri karıştırın.

Daha sonra tuzu, şekeri, unu ekleyip yoğurun. Kulak memesi kıvamında daha yumuşak olacak ama ele de yapışmayacak.

Hamur 10 dakika dinlendikten sonra bezelere ayırın.

Bezeleri ince açıp üzerine eritilen yağ karışımını sürün. Bu şekilde 3 bezeyi üst üste koyun.

En üsttekini de yağlayın ve rulo yapın. Her 3 bezede bir rulo yapın.

Yapılan ruloyu 4 parmak genişliğinde kesip iç kısmından bastırın.

Üzerlerine yumurta sürüp fırında 200-250 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin.



