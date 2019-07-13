Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yılı için pedal çevirdiler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Valilik ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişi ve Milli Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bisiklet yarışı düzenlendi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Kalesi’nden başlayan yarışta 50 kişi pedal çevirdi. Yarışmanın gençler kategorisinde Önder Demir birinci, Abdullah Bakırcı ikinci ve Bilal Meral üçüncü olurken, 35 yaş üstü kategorisinde ise Ömer Faruk Özler birinci, Gürkan Sönmez ikinci ve Yakup Koptaş da üçüncülüğü elde etti.

DHA