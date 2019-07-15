Erzurum Şehir Hastanesi'nin ışıkları 15 Temmuz şehitleri için yandı

2013 yılında yapımına başlanan Erzurum Şehir Hastanesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde ilk kez ışıklarını yaktı

15 Temmuz 2019, Pazartesi 22:55
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Erzurum Şehir Hastanesi'nin ışıkları 15 Temmuz şehitleri için yandı

Erzurum Şehir Hastanesi 15 Temmuz şehitleri anısına ilk kez ışıklarını yaktı.

Hilal şeklindeki çatı 2 renk sistemiyle bugün gece yarısı ilk kez aydınlatıldı.

Gündüzleri beyaz yanacak olan hilal şeklindeki çatı Türk bayrağındaki hilali temsil ederken, geceleri ise kırmızı yanan ledler Kızılay’ın simgesi olan hilali temsil ediyor. 

İHA

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