Erzurum Şehir Hastanesi 15 Temmuz şehitleri anısına ilk kez ışıklarını yaktı.

Hilal şeklindeki çatı 2 renk sistemiyle bugün gece yarısı ilk kez aydınlatıldı.

Gündüzleri beyaz yanacak olan hilal şeklindeki çatı Türk bayrağındaki hilali temsil ederken, geceleri ise kırmızı yanan ledler Kızılay’ın simgesi olan hilali temsil ediyor.

İHA