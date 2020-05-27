Erzurum’da akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Gök taşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü. Sivas’ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde birçok kişi jandarmayı arayarak “Gök taşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, gök taşının görüldüğü iddia edilen notalarda inceleme başlattı.

Alan taraması yapıldı

Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı. Yapılan taramada herhangi bir belirtiye rastlanılmadı. Çevrede köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi.

Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı

Birçok ilden görünen gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.









Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü. Gök taşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl,Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.









O anı ise Bingöl-Genç Kara yolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

İHA







